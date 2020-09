BASF dürfte bei Dividendenjägern gefragt sein, nachdem das Unternehmen gemessen am gestrigen Kurs eine Dividendenrendite für 2020 von 5,37 % bietet. Auch bei der Kursentwicklung sehen Analysten noch Potenzial nach oben. Beides Faktoren, die unterstützend auf den Aktienkurs von BASF wirken. Auch strategisch betrachtet versucht BASF Zukunftsfelder zu besetzen. Im Speziellen handelt es sich um ein Werk in der Lausitz, das Kathodenmaterialien für Batterien von Elektrofahrzeugen herstellen wird. Eine ständige Erneuerung ist von Nöten, weil BASF auch in schrumpfenden Geschäftsfeldern tätig ist. So musste die BASF-Tochter Wintershall Dea einen Gewinneinbruch hinnehmen, nachdem die Gas- und Ölpreise in den Keller wanderten. Eine 800 Millionen schwere Abschreibung in diesem Zusammenhang hat das Ergebnis von BASF im zweiten Quartal in die roten Zahlen gedrückt..Zum Chart.Im Vergleich zur Dynamik der Technologieaktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...