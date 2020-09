von Maciej Gaj - 17.09.2020, 07:30 Uhr Das weißlich-graue Edelmetall Platin schwankt seit Wochen volatil Auf und Ab. Dabei kämpft der Rohstoff noch um einen langfristigen Abwärtstrend und scheint nach der Kursreaktion in dieser Woche den Kampf immer mehr für sich zu entscheiden. Übergeordnet herrscht noch immer seit Anfang 2008 ein intakter Abwärtstrend, dieser fing nach einem Hoch bei 2.273 US-Dollar an und dauert bis heute an. Bedingt durch den Corona-Crash rutschte das Metall sogar 576 US-Dollar ...

