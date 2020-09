DJ Virologe Streeck dämpft Impfstoff-Hoffnungen und warnt vor Alarmismus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bonner Virologie-Professor Hendrik Streeck hat Hoffnungen auf einen schon bald verfügbaren Impfstoff gedämpft. Wann ein wirksamer Impfstoff gegen Corona marktreif ist, könne man "nicht vorhersagen", sagte Streeck dem Handelsblatt. "Schon die Debatten darum halte ich für teils recht unseriös", warnt er. "Während sich ein Wirkstoff schnell kreieren lässt, können wir nicht vorhersagen, ob er funktioniert oder nicht." Gerade die Phase der Tests sei "immer voller Überraschungen".

Streeck warnt zugleich vor "Alarmismus" und "Stimmungsmache" in Deutschland, zumal die Pandemie aktuell "vergleichbar gut zu managen" sei, denn man müsse nicht mehr das ganze Land "lahmlegen." Zudem müsse jedes überzeugende Hygienekonzept zumindest in Erwägung gezogen werden, etwa bei Großveranstaltungen. "Ob etwas funktioniert, weiß nur, wer es ausprobiert hat."

Mit Blick auf die Einschätzung der epidemischen Lage sprach sich der Virologe für eine Ampel-Lösung aus, die sich nicht nur an den Infektionszahlen, sondern auch an den mit Covid-19-Patienten belegten stationären Betten in den Krankenhäusern orientiere.

Skeptischer zeigte sich Streeck bei der Frage, was die deutsche Corona-App bringe: "Sie ist ein großes Experiment, das zumindest niemandem schadet", sagte er der Zeitung. Er meine das "gar nicht abwertend. Wir können halt jetzt noch nicht vorhersagen, ob so eine App einen entscheidenden Einfluss hat."

