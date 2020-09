Als mit Abstand meistgehandelter Wert in Stuttgart gab Grenke Leasing gestern weitere 52% nach. Bereits am Dienstag war die Aktie zeitweise bis zu 30% eingebrochen, nachdem sich Grenke mit Geldwäsche- und Betrugsvorwürfen konfrontiert sah. Auch ein umgehendes Dementi des MDAX-Konzerns kann die Anleger bis dato nicht beruhigen. Seit Montagabend büßte Grenke mehr als 900 Millionen Euro an Börsenwert ein. ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...