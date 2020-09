Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz bringt die günstigsten Bio-Kaffeekapseln auf den Schweizer Markt. Die Nespresso-kompatiblen Kapseln sind ab heute in allen landesweit 145 Lidl-Filialen für 2.49 Franken pro 10er Pack erhältlich. Die Bio-Kapseln sind heimkompostierbar.Eine Tasse Bio-Kaffee für nur 25 Rappen? Lidl Schweiz macht das möglich und kommt damit seinem Versprechen nach, die besten Preise für gute Qualität anzubieten. Durch den günstigen Preis macht Lidl Schweiz nachhaltiges Kaffeetrinken für jeden und jedermann möglich.Lidl Schweiz verzichtet der Umwelt zuliebe auf die Einzelverpackungen der Kapseln und reduziert so den Plastikverbrauch.Damit bringt der Detailhändler die landesweit günstigsten Nespresso-kompatiblen Bio-Kapseln unter der Lidl-Eigenmarke "Bellarom" auf den Markt. Die 10er Packungen sind in den Sorten Lungo und Espresso ab dem heutigen 17.09.2020 in allen landesweit 145 Filialen erhältlich. Zum Verkaufsstart bringt Lidl Schweiz noch einen Einführungsrabatt und verkauft die Kapseln bis am 23.9 für nur 1.99 Franken pro 10er Packung - sprich 20 Rappen pro Kapsel.Gerade vor Kurzem hat Lidl Schweiz zudem auch Delizio-kompatible Kaffeekapseln in das Festsortiment aufgenommen. Diese Kapseln werden in den Sorten Lungo Crema, Lungo Forte, Espresso Classico und Ristretto italiano angeboten und sind UTZ-zertifiziert.Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chwww.facebook.com/lidlchwww.instagram.com/lidlchwww.linkedin.com/company/lidl-schweizOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100855630