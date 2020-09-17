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WKN: A2PH6A ISIN: IE00BGHHCV04 Ticker-Symbol: H41M 
Frankfurt
16.09.20
19:52 Uhr
12,420 Euro
-0,046
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF 5-Tage-Chart
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12,44412,53016.09.
12,23412,61608:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF12,420-0,37 %
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