Hannover (www.anleihencheck.de) - Vor unserer technisch bedingten Sommerpause haben wir zwar am SSA-Markt dank der Bundesländer keine Dauerflaute gesehen, jedoch ein reduziertes Neuangebot, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Die EIB habe gerade noch Ende August EUR 3 Mrd. für zehn Jahre zu ms -4 Bp geprintet. Zudem hätten NRW (ISIN DE000NRW0MJ2/ WKN NRW0MJ) (30Y) und NEDWBK (ISIN XS2226241854/ WKN nicht bekannt) (15Y) mandatiert. Insbesondere der NRW-Deal sei vergleichsweise voluminös und langlaufend für 2020er Emissionen: EUR 1,25 Mrd. zu ms +30 Bp für drei Jahrzehnte. Das Buch habe bei gut EUR 1,55 Mrd. gelegen. Ein guter Deal für alle beteiligten Parteien. Der "SDG Housing Bond" (Social Development Goals) der NEDWBK in Höhe von EUR 1 Mrd. sei zu ms +10 Bp ins Ziel gekommen. Die Bücher hätten für 15 Jahre bei circa EUR 1,4 Mrd. gelegen. Beide Deals hätten gegenüber der Guidance zwei Basispunkte reinziehen können. ...

