Der Angebotsüberhang beim Deutschen Aktienindex tritt an einer bereits bewährten Preisschwelle erneut auf. Dies deutet darauf hin, dass die aktuell laufende Tradingrange des Marktes in die Verlängerung geht. Von Andreas Büchler. Der DAX kommt auch weiterhin nicht an der Zone um 13.300 / 13.450 vorbei und dürfte damit in der Handelsspanne ...

