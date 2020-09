Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handelstag tiefrot aufnehmen. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn einen um 1,3 Prozent deutlich tieferen Handelsauftakt.Europaweit sollte es zur Eröffnung nach unten gehen. Marktbeobachter verweisen auf schwache Vorgaben von den US-Börsen am Vorabend. An der Wall Street wurden die jüngsten ...

