NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 51 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Französische Bankenaktien preisten bereits ein begrenztes Aufwärtspotenzial für die Dividenden und eine erhebliche Risikovorsorge ein, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie selbst sieht bei den Gewinnausschüttungen 45 Prozent Luft nach oben. BNP bleibe ihr bevorzugter Wert, der das beste Chance-Risiko-Verhältnis sowie eine solide Barmittelschöpfung und ein konservatives Kapitalmanagement biete./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2020 / 00:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2020 / 01:16 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

