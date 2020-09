Award für UBM-Projekt: Granary Island in Polen hat sich einen der prestigeträchtigen MIPIM Awards gesichert. Einen wesentlichen Beitrag zu dem von Immobel realisierten Stadtentwicklungsprojekt leistete die UBM Development AG, die für die Entwicklung des Hotels Holiday Inn City Centre Gdansk verantwortlich zeichnete. UBM-CEO Thomas G. Winkler: "Wir haben mit unserem Hotel den Solitär in die Krone der Speicherinsel in Danzig setzen dürfen und freuen uns daher besonders über den renommierten MIPIM Award für die beste Stadtentwicklung", Das Holiday Inn Gdansk City Centre wurde nach nur zweijähriger Bauzeit im Juni 2019 spektakulär eröffnet. Das 240 Zimmer umfassende Hotel wurde bereits eineinhalb Jahre vor Fertigstellung als Forward ...

