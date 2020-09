Der DAX gerät am Donnerstag im frühen Handel wieder unter Druck. Obwohl die Fed auch mittelfristig an ihrer Nullzinspolitik festhalten will, reagieren die Märkte enttäuscht auf die Beschlüsse der US-Notenbank. Das Problem: Fed-Chef Jerome Powell konnte keine positiven Überraschungen liefern - und die Nullzinsen waren ohnehin bereits eingepreist. Mit dem Rücksetzer am Donnerstag fällt der DAX wieder in den breiten Seitwärtskorridor der vergangenen Wochen zurück. Ein Test der 13.000-Punkte-Marke ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...