Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kurse am Markt für Staatsanleihen haben sich per Saldo kaum verändert und auch die FOMC-Entscheidung sorgte nur für wenig Impulse, so Ulrich Wortberg von der Helaba.Letztlich seien die Markterwartungen bestätigt worden, wonach die FED mit der im August angekündigten Strategieänderung zukünftig eher später als früher die Leitzinsen wieder anheben werde. Die Bundesfinanzagentur habe bei der gestrigen Aufstockung der Bund 2048 genügend Investoren gefunden. Das 1,5 Mrd. EUR umfassende Angebot sei trotz einer negativen Durchschnittsrendite (-0,07%) 1,9fach überzeichnet worden. Heute gebe es umfangreiche Emissionen in Spanien und Frankreich. Das Gesamtvolumen für die konventionellen und im Fall Frankreichs auch inflationsgeschützten Papiere liege bei bis zu 14,75 Mrd. EUR. ...

