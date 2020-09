Köln (ots) - Nicht mehr lange, dann haben 20 attraktive Single-Männer nur noch ein Ziel: Die letzte Rose von Bachelorette Melissa zu ergattern. Der Kampf um das Herz der Stuttgarterin wird am 14. Oktober um 20:15 Uhr eröffnet, wenn bei RTL die siebte Staffel von "Die Bachelorette" startet.Dass Melissa eine Frau ist, um die es sich zu kämpfen lohnt, hat sie bereits 2019 bewiesen, als sie bei "Love Island" mit ihrer authentischen Art verzauberte und sogar Sänger Pietro Lombardi in ihren Bann zog! Doch jetzt müssen die Männer überzeugen! Welche Liebesanwärter werden einen bleibenden Eindruck bei der 24-Jährigen hinterlassen?Die hübsche Stuttgarterin beschreibt sich selbst als hilfsbereit, ehrlich, ehrgeizig, dickköpfig, albern und emotional. Oder kurz: als "klein aber oho". Außerdem schlummern in der 24-Jährigen viele Talente und die Lust auf Neues: Die gelernte Drogistin hat auch eine Ausbildung als Make-Up-Artist und Hairstylistin absolviert und begeistert mittlerweile als Influencerin ihre rund 418.000 Follower.Auf Kreta erwartet Melissa eine Liebesreise der besonderen Art. Romantische Dates, große Emotionen und schwierige Entscheidungen - die Suche nach der großen Liebe kann schnell zur Achterbahnfahrt der Gefühle werden. Und obwohl es Melissa Mut gekostet hat, diese Reise anzutreten, freut sie sich auf die Herausforderung. Schließlich entspricht sie ganz ihrem Lebensmotto: "Es ist okay, Angst zu haben. Aber geh da raus und öffne dich! Liebe, hasse, mache Fehler, lerne und werde mit jedem Schritt stärker."Wie es Melissa kurz vor Antritt ihres ganz persönlichen Liebesabenteuers geht, verrät sie im exklusiven RTL-Interview:Melissa, du bist die neue Bachelorette - Wie sieht es mit deiner Nervosität vor diesem Abenteuer aus?Melissa: "Ich muss sagen, dass ich wirklich kaum nervös bin. Ich freue mich wirklich auf die Zeit! Eigentlich bin ich von mir selbst überrascht, dass ich noch keine Anzeichen von Nervosität spüre."Ein wenig kennst du dich mit der Liebessuche im TV schon aus - Inwiefern fühlt es sich dieses Mal anders an als letztes Jahr bei "Love Island"?Melissa: "Es ist etwas komplett anderes. Jetzt sind die Männer mal nur für mich da! Ich finde, es ist eine große Ehre, dass ich das machen darf."20 Liebesanwärter sind eine ganze Menge - Wie wirst du dir alles merken, was dir die Männer erzählen?Melissa: "Mit all den Namen könnte ich vielleicht ein paar Schwierigkeiten bekommen. Vielleicht muss ich die Jungs durchnummerieren. Aber ich glaube mit ein bisschen Druck, den ich dann ja haben werde, wird es irgendwie funktionieren."Hast du rein optisch einen bestimmten Typ Mann?Melissa: "Auf den ersten Blick ist es tatsächlich immer eher der südländische Typ. Wobei ich sagen muss, dass die Partner, mit denen ich bisher zusammen war, nicht wirklich südländisch waren. Da war es eher der Charakter, der einen zusammengehalten hat. Hier werde ich einfach alles auf mich zukommen lassen."Verliebst du dich schnell?Melissa: "Das ist immer ganz unterschiedlich. Ich glaube, gerade das Umfeld bei 'Die Bachelorette' und alles, was man dort gemeinsam erlebt, kann dazu führen, dass man sich schneller verliebt. Es könnte bei mir aber auch ziemlich schwierig werden, weil ich Entscheidungsschwierigkeiten habe. Das könnte mir vielleicht zum Verhängnis werden."Würdest du dich als Beziehungsmenschen bezeichnen?Melissa: "Ich kann gut alleine leben und genieße es auch mal, alleine zu sein. Aber ich bin eher ein Beziehungsmensch als jemand, der Affären hat. Das ist nicht meine Rubrik."Am Mittwoch, 14. Oktober 2020 startet "Die Bachelorette" um 20:15 Uhr. RTL zeigt in diesem Jahr insgesamt 8 Folgen à 120 Minuten brutto. Bei "Die Bachelorette - Das große Finale" wird in Folge 8 die letzte Rose vergeben, bevor Frauke Ludowig zum Abschluss der siebten Staffel die Ereignisse Revue passieren lässt. Neben Melissa und ihrem Auserwählten kommen auch die Männer zu Wort, die in der aktuellen Staffel für besondere Momente und ordentlich Gesprächsstoff gesorgt haben.Auf TVNOW sind die Folgen jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar.Weitere Informationen und Material zur diesjährigen Staffel von "Die Bachelorette" stehen Ihnen hier in unserem Media Hub zur Verfügung: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Die-Bachelorette-00019/Die Zuschauer finden weitere Infos und Videos rund um Melissa und "Die Bachelorette" wieder exklusiv bei RTL.de, auf dem offiziellen Instagram-Account (bachelor.rtl) und auf der offiziellen RTL-Facebook-Seite von "Die Bachelorette".