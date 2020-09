Arnstadt / Köln (ots) -Der Bau Europas größter Produktion für Papierfaser-Formteile für zertifiziertePrimär-Verpackungen für die Lebensmittel- und Medizin-/Pharmabranche feiert Richtfest!PAPACKS® hat einen Meilenstein in der Geschichte der Nachhaltigkeit umsetzt und möchte Sie alsJournalist und Pressekontakt zu diesem Anlass herzlichst zum Richtfest der PAPACKS®GIGAFACTORY 1 einladen.Neben Wolfgang Tiefensee, Minister für Wirtschaft und weiteren Gästen aus Industrie undPolitik erfahren Sie an diesem Tag von weiteren nachhaltigen Projekten exklusiv mit unserenGesprächspartnern.Termin & Anschrift: Freitag, 25.09.2020 ab 12.00 Uhr, 99310 Arnstadt (Am Erfurter Kreuz)Details und Anmeldung finden Sie unter folgendem Link: https://bit.ly/2GGRu85Diese Einladung gilt für Vertreter der Presse und Journalisten.Über Ihr kommen und Berichterstattung freuen wir uns.Es ist unbedingt eine vorherige Anmeldung erforderlich.Infos zur PAPACKSPAPACKS® steht als die Marke für nachhaltige Verpackungen, ist Produzent und Impulsgeber fürinnovative Rohstoffe, natürlicher Beschichtungen und der Produktion von klimaneutralen,nachhaltigen Verpackungen und Produktlösungen aus Papierfasern für die technische Industrie,sowie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.Das Konzept der umweltfreundlichen Verpackungen basiert auf der Nutzung im Circular Economyund vollständigen Wiederverwendung ohne Abfall entstehen zu lassen. Hierzu zählt auch dieKompostierbarkeit der Verpackungen und die Nutzung funktionierender Recyclingsysteme wie demAltpapierrecycling.Neben einer stetigen Weiterentwicklung der über 100 Jahre alten Faserguss-Herstellungstechnik,bringt PAPACKS® durch innovative Entwicklungen und der Forschung an neuen Rohstoffen undnatürlichen Barriere-Beschichtungen, immer neue Möglichkeiten der Nutzung ihrer Produkte inzahlreichen Bereichen als Ersatz für bisherige Kunststoffverpackungen um unsere Umwelt zuschützen.PAPACKS® produziert heute an 2 Standorten in Deutschland und den Niederlanden und hat seinenHauptsitz in der Domstadt Köln.In 2021 wird die dritte und bisher größte Produktionsstätte am Standort in Arnstadt/Thüringenmit der PAPACKS® GIGAFACTORY 1 eröffnet. Diese ist Stand heute Europas größte Produktion fürPapierfaser- Formteile für zertifizierte Primär-Verpackungen für die Lebensmittel- undMedizin-/Pharmabranche.Ein Investment von über 10 Millionen Euro, schafft 21 neue Arbeitsplätze und liefert noch imselben.Jahr eine Produktionskapazität von über 180 Millionen Papierfaser-Formteilen fürumweltfreundliche Verpackungslösungen für die Lebensmittel und Pharmaindustrie, ab 2022 sogareine Produktionskapazität von über 320 Millionen Stück. Pressekontakt:Manuel LeibrockPhone: +49 221 30163006, E-Mail: presse@papacks.comPAPACKS Sales GmbHVon-Hünefeld-Str. 1, 50829 Köln, DeutschlandWWW.PAPACKS.COMOriginal-Content von: PAPACKS Sales GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125522/4709048