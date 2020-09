Wien (www.anleihencheck.de) - Die ESG-Emissionswelle am EUR-Primärmarkt setzte sich gestern fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe Volkswagen eine grüne Dualtrancheanleihe (A: EUR 1,25 Mrd., 8J, MS+125 BP; B: EUR 750 Mio., 12J, MS+150 BP; A3/BBB+ erw.) begeben. Des Weiteren habe Novartis (A1/AA-) eine Sustainable-Anleihe im Volumen von EUR 1,85 Mrd. (8J, MS+40 BP) emittiert. Darüber hinaus hätten Mondelez International Inc. (A3/BBB; A: EUR 500 Mio., 6J, MS+50 BP; B: EUR 750 Mio., 9J, MS+70 BP) und Maxeda (EUR 420 Mio. 6NC2, 5,875%) jeweils eine konventionelle Anleihe begeben. KION Group habe gestern die Investorentreffen abgeschlossen und möchte eine EUR 500 Mio. Anleihe (5J, BB+/BBB- erw.) begeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...