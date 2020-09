~ Unternehmen wird die Mittel verwenden, um zusätzliche neue Übernahmen und Erweiterungen anzugehen, die Kunden weltweit einen Mehrwert bieten ~

~ Investoren sind unter anderen Oxford Properties, BentallGreenOak, D1 Capital Partners, Cohen Steers, OPTrust, CenterSquare Investment Management, Morgan Stanley Tactical Value ~

~ Michael Turner, Präsident von Oxford Properties Group, wird Mitglied des Lineage Vorstands ~

~ Unternehmen ernennt neue außerordentliche Vorstandsmitglieder, darunter John Carrafiell von BentallGreenOak und Zhang Xin von SOHO China ~

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" oder das "Unternehmen"), der größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten, industriellen REIT- und Logistiklösungen, gab heute bekannt, 1,6 Mrd. US-Dollar Eigenkapital von neuen und bestehenden strategischen Partnern eingeholt zu haben. Teilnehmende Investoren sind unter anderen die Oxford Properties Group ("Oxford Properties"), BentallGreenOak, D1 Capital Partners, Cohen Steers, OPTrust, CenterSquare Investment Management und von Morgan Stanley Tactical Value verwaltete Investmentfonds.

"Diese bedeutenden Investitionen sowohl von neuen als auch von bestehenden Investoren stehen für eine Validierung unseres Geschäftsmodells, unserer innovativen Strategie und unserer Pläne, den Fußabdruck als weltgrößtes Unternehmen für temperaturgesteuerte Lagerung und Logistik weiterhin zu vergrößern", sagte Greg Lehmkuhl, Präsident und CEO von Lineage. "Da wir die Lieferkette für Lebensmittel neu konzipieren und unseren Unternehmenszweck dahingehend ausrichten, keine Abfälle zu produzieren und zur Nahrungsmittelversorgung der Welt beizutragen, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Wert für unsere mehr als 5.000 Kunden zu schöpfen. Entsprechend arbeiten wir weltweit und entwickeln neue, richtungsweisende Technologien, um unsere 320 Einrichtungen effizient zu organisieren."

In 2020 gab Lineage bisher 16 Übernahmen bekannt und leitete 15 neue Erweiterungen und Neuansiedlungen ein. Das Unternehmen entwickelt derzeit außerdem eine Reihe der weltweit fortschrittlichsten vollautomatisierten Lagerhäuser, welche einerseits Einflüsse auf die Umwelt verringern und andererseits Kunden, die derzeit durch die globale Pandemie einer akuten Belastung der weltweiten Nahrungsmittel-Lieferkette ausgesetzt sind, flexible und erweiterte Kapazitäten bieten. Neues Kapital wird diese Investitionen in zunehmender Größe fördern.

"Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2008 bestand unsere Mission darin, die Lebensmittelkette mittels einer globalen Plattform, die mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet ist, zu transformieren. Dazu setzen wir ein Führungsteam der Weltklasse ein, das an der Spitze dieser Branche steht", sagte Adam Forste, Co-Executive Chairman von Lineage und Mitbegründer und Managing Partner von Bay Grove, das Lineage Logistics begründete und leitet. "Seit der Übernahme unseres ersten Lagers konnten wir Lineage mit großartigen Investoren aufbauen diese Kapitalaufbringung führt uns eine unglaublich wertvolle Gruppe neuer strategischer Partner und Führungsmitglieder zu, die unser Wachstums- und Innovationsvermögen weiter beschleunigen werden."

Im Zuge dieser Kapitalaufbringung wird der Präsident von Oxford Properties, Michael Turner, dem Lineage Vorstand beitreten und seine jahrzehntelange Erfahrung mit gewerblichen Immobilien einbringen. Oxford ist ein führender globaler Investor, Entwickler und Verwalter von gewerblichen Immobilien und verwaltet Anlagen im Wert von etwa 60 Mrd. US-Dollar. Betrieben auf vier Kontinenten umfasst das Oxford Immobilienportfolio mehr als 100 Millionen Quadratfuß in den großen Weltstädten und in Knotenpunkten mit starkem Wachstum, wo es in Immobilien, Portfolios, Entwicklungsstätten, Verbindlichkeiten, Wertpapiere und Plattformen über das Chancen-Risiko-Spektrum hinweg investiert.

"In den letzten Jahren hat Oxford unsere Exposition im logistischen Immobiliensektor substanziell gesteigert, indem es selektiv und rund um den Globus in eine Reihe der besten Betreiber investiert hat. Und Lineage ist der führende Betreiber von Kühlhauslagern", sagte Michael Turner, Präsident von Oxford Properties. "Ich freue mich auf die Arbeit mit dem Lineage Managementteam und dem Rest des Vorstands, die das Unternehmen zum Weltmarktführer gemacht haben. Unsere Investitionen beweisen unser Vertrauen in das Team, in die Plattform, die es erstellt hat und in die Wachstumschancen von Lineage."

Das Unternehmen gab auch die neuen außerordentlichen Vorstandsmitglieder bekannt, jedes mit Erfahrung mit gewerblichen Immobilien, darunter John Carrafiell, ein Begründer und Senior Managing Partner des Immobilieninvestitionsmanagement und -beratungsunternehmens BentallGreenOak, sowie Zhang Xin, CEO von SOHO China, einer der größten und bekanntesten Entwickler von Gewerbeimmobilien.

Morgan Stanley und Eastdil Secured waren als Placement Agents tätig, Latham Watkins, LLP, wirkte als Rechtsberater für Lineage.

Über Lineage Logistics

Lineage ist der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten Logistiklösungen. Das Fachwissen von Lineage im Bereich End-to-End-Logistiklösungen, sein unvergleichliches Immobiliennetzwerk sowie seine Verwendung von Technologie fördern die Lebensmittelsicherheit, steigern die Vertriebseffizienz, erhöhen die Nachhaltigkeit, senken die Umweltauswirkungen und minimieren den Abfall aus der Lieferkette. Aus diesem Grund kann Lineage Kunden wie Fortune-500-Unternehmen bis hin zu kleinen Familienbetrieben dabei helfen, die Effizienz zu steigern und die Integrität ihrer temperaturgesteuerten Lieferkette zu schützen. Lineage vergrößerte sein Kubikfuß-Eigentum seit 2008 um jährlich 60 auf inzwischen 1,9 Mrd. Kubikfuß. Somit ist das Unternehmen das derzeit größte globale, temperaturgesteuerte gewerbliche REIT. In Anerkennung der führenden Innovationen des Unternehmens wurde Lineage 2019 als das führende Data-Science-Unternehmen in die von Fast Company aufgestellte Jahresliste der innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen und kam außerdem bei einer Bewertung von Tausenden von Unternehmen weltweit insgesamt auf Platz 23. (www.lineagelogistics.com)

Über Bay Grove

Bay Grove ist eine Gesellschaft für vorrangige Investitionen, die auf Partnerschaften mit starken Führungsteams für Investitionen und den Aufbau langfristiger Plattforminvestitionen spezialisiert ist. Seit 2008 hat Bay Grove Lineage Logistics über Übernahmen und Investitionen aufgebaut, die in Zusammenarbeit mit Unternehmern, Kunden und Mitarbeitern durchgeführt wurden. Die Firma verfügt über umfassende Erfahrung in der Lager- und Logistikbranche und möchte auch Investitionen in anderen attraktiven Sektoren vornehmen. Bay Grove hat seinen Sitz in San Francisco. (www.bay-grove.com)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

