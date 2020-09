Erfolgreicher Börsengang von Snowflake: Hat Warren Buffett wieder einmal den richtigen Riecher bewiesen?

Das cloud-basierte Start-up Snowflake (WKN: A2QB38 / ISIN: US8334451098), das sich auf den Bereich Data Warehousing spezialisiert hat, hat am Mittwoch den Börsengang mit großem Erfolg absolviert. Das US-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde, konnte bei der Emission seine Aktien zum Preis von 120 US-Dollar je Stück verkaufen. Im Vorfeld wurden diese zunächst für 75 bis 85 US-Dollar angeboten und diese Spanne am Montag auf 100 bis 110 US-Dollar angehoben.

Die Emission von 28 Millionen Aktien, die dem Unternehmen 3,4 Mrd. US-Dollar eingebracht hat, ist der zweitgrößte Börsengang in den USA in diesem Jahr. Snowflake aus dem kalifornischen San Matteo bietet cloud-gestützte Datenspeicherungs- und Analysedienstleistungen an.

Rasantes Umsatzwachstum

Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019/2020 (per Ende Januar 2020) die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 174 Prozent auf 265 Mio. US-Dollar gesteigert. Das rasante Wachstum setzte sich auch im Zeitraum Februar bis Juli 2020 fort. Der Umsatz kletterte auf Jahressicht um 133 Prozent auf 242 Mio. US-Dollar.

