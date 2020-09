Immer wieder passiert es: Kunden abonnieren den Börsenkompass. Kaufen die ersten Empfehlungen. Warten zwei Wochen und sind frustriert, dass sie noch nicht zu Millionären geworden sind. Dabei kommunizieren wir unsere Spielregeln und unseren strategischen Ansatz bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Wir verstehen uns als Mittel- und Langstreckeninvestoren. Die Kurzstrecke bedienen wir nur in Einzelfällen. Dass sich dieser Ansatz auszahlt, beweist ein Blick in unsere Empfehlungsliste. 80 Prozent Trefferquote und eine durchschnittliche Rendite von 21,5 Prozent bei den abgeschlossenen Empfehlungen sprechen für sich. Hier kommt ein Blick auf unsere leisen Renditebringer aus der zweiten Reihe.

Abonnenten des Bernecker Börsenkompass hatten in den vergangenen Wochen wahrlich keinen Anlass, neidische Blicke in fremde Depots zu werfen. Zwar waren die Investments, die wir jüngst gespielt haben, deutlich seltener in den Schlagzeilen zu finden als die üblichen Technologie-Verdächtigen, in Sachen Kursbewegung gab es aber nichts zu meckern. Im Gegenteil:

ISIN: DE000A0JBPG2, US98980L1017, FR0005691656, CH0108503795, US88160R1014, DE0005313506, DE0007037129, US0378331005, US8851601018

