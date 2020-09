Sixt-Calls mit hohen Chancen bei Fortsetzung der Rally

Die Aktie des im SDAX gelisteten Autovermieters Sixt (ISIN: DE0007231326) geriet im Zuge des Corona-Crashes besonders massiv unter die Räder. Von ihrem Jahreshoch bei 100 Euro vom 19.2.20 brach die Aktie bis zum 18.3.20 um gewaltige 66,7 Prozent auf 33,30 Euro ein. Bis Anfang Juni konnte sich die Aktie wieder auf 80 Euro erholen, um dann bis Ende Juli wieder auf 63,50 Euro nachzugeben.

Obwohl das Unternehmen im ersten Halbjahr einen gewaltigen Umsatzeinbruch und Verlust erlitten hat, ging es mit dem Aktienkurs ab Anfang August wieder deutlich nach oben. Die Meldung über eine mögliche Beteiligung des VW-Konzerns beförderte die Sixt-Kurs am 16.9.20 mit 4,61 Euro ins Plus. Auch am 17.9.20 setzte sich der Kursanstieg der Aktie fort.

Wegen dieser durchwegs positiven Nachricht bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 95 Euro ihre Kaufempfehlung für die Sixt-Aktie. Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 82,80 Euro gehandelt wurde, in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zum bei 95 Euro liegenden Kursziel zumindest die Hälfte des Weges auf 89 Euro zurücklegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 80 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Sixt-Aktie mit Basispreis bei 80 Euro, Bewertungstag 18.11.20, BV 0,1, ISIN: DE000HR1LK89, wurde beim Aktienkurs von 82,80 Euro mit 0,71 - 0,73 Euro gehandelt.

Kann die Sixt-Aktie in spätestens einem Monat auf 89 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,02 Euro (+40 Prozent) steigern. Tritt der Kursanstieg bereits innerhalb der nächsten zwei Wochen ein, dann wird der Schein sogar einen handelbaren Preis im Bereich von 1,09 Euro (+49 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 75,6287 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Sixt-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 75,6287 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD034H3, wurde beim Aktienkurs von 82,80 Euro mit 0,77 - 0,79 Euro taxiert.

Gelingt der Sixt-Aktie in naher Zukunft der Anstieg auf 89 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,33 Euro (+68 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sixt-Aktien oder von Hebelprodukten auf Sixt-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de