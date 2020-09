NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius Medical Care (FMC) vor einer Online-Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94,80 Euro belassen. Das Management des Dialysespezialisten dürfte am 8. Oktober die Jahresziele konkretisieren und als mittelfristige Ziele ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich sowie einen stärker steigenden Nettogewinn ausgeben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In diesem Rahmen bewegten sich auch die Markterwartungen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 20:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

