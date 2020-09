Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat die Erwartungen bestätigt, wonach sie an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten und mit dem Fokus auf die Erreichung eines durchschnittlichen Inflationsziels zukünftig eher später als früher an der Zinsschraube drehen wird, so Ulrich Wortberg von der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...