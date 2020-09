Wir sind wohl heute wieder am Stand von April bzgl. Zahl der infektiösen Personen mit Covid_19. Der Lockdown hat das tieferliegende Problem also nicht gelöst, was einige vorhersagten, aber nun wohl offensichtlich ist. Verblüffenderweise wollen das einige Politiker schon wieder mit einen Lockdown "lösen". Kriegen wir - ans Ende gedacht - somit alle lebenslänglich? Persönlich bin ich zum Schluss gekommen, dass dieses hochkomplexe, holistische Problemfeld mit seinen vielen Unterthemen für "repräsentative" Politiker unlösbar ist. Dafür braucht es Werkzeuge der kollektive Intelligenz, solche für die Analyse und Aggregation der Prognosen und solche für die kollektive Entscheidung über Maßnahmen. Die Technik dafür ...

