Märkte um 12: DAX-Rallye lässt weiter auf sich warten - Möglicher Einstieg von VW bei Sixt

Trotz des am Mittwoch verkündeten Plans der US-Notenbank Fed, solange an der expansiven Geldpolitik festzuhalten, wie es für die Erreichung der Ziele notwendig ist, kam bei Anlegern am Donnerstagmittag keine Kauflaune auf. Der DAX setzt zeitweise um 0,8 Prozent zurück und notiert damit im Bereich der 13.200er-Marke.

Solange sich der DAX über 13.000 Punkten hält, bleibt die Lage charttechnisch äußerst aussichtsreich. Gut möglich ist deshalb, dass hier schon in Kürze neue Allzeithochs markiert werden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,8% 13.152 MDAX -0,5% 27.549 TecDAX -0,7% 3.095 SDAX +0,0% 12.523 Euro Stoxx 50 -1,0% 3.307

Am Donnerstagmittag standen im DAX fünf Gewinnern 25 Verlierer gegenüber. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die Delivery-Hero-Aktie (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43). Für den Kurs geht es zeitweise um über zwei Prozent nach oben. Der Betreiber von Online-Essens-Lieferplattformen bleibt weiter auf Wachstumskurs und will das Geschäft in Lateinamerika kräftig ausbauen. Dazu sollen die entsprechenden Geschäfte des spanischen On-Demand-Kurierdienstes Glovo in der Region übernommen werden.

