Die weltweite Energienachfrage wächst. Mit der fortschreitenden Dekarbonisierung des Energiesystems gewinnt neben Wasserstoff dabei auch die Bioenergie zunehmend an Bedeutung. Weltweit hat sich nachhaltig produziertes Ethanol längst als Biokraftstoff Nr. 1 etabliert. Das spielt auch CropEnergies als führendem Hersteller in Europa in die Karten. Die Aktie strebt in einem dynamischen Aufwärtstrend nach oben.Die Zukunft des Ethanols liegt sprichwörtlich auf der Straße. Ethanol steht heute bereits in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...