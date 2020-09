von Stephan Bauer, €uro am SonntagWährend Tesla-Chef Elon Musk auf Deutschland-Reise weilte und etwa im brandenburgischen Grünheide den Neubau der weltweit vierten Gigafactory in Augenschein nahm, brach die Aktie des US-Elektroauto-Pioniers zweistellig ein. Allein am vergangenen Dienstag verlor das Tesla-Papier über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...