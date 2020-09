Die Wiener Börse nimmt 42 europäische Blue Chips, also Aktien großer Unternehmen mit hoher Bonität, in das internationale Segment "global market" auf. Darunter befinden sich Firmen wie die Mehrländerbörse Euronext, der deutsche Impfstoffhersteller CureVac, der französische Luxusgüterhersteller Christian Dior oder der französische Wasser- und Abfallkonzern Suez, teilte die Wiener Börse am Donnerstag ...

