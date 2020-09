Der eine gewinnt, der eine verliert - so ist das eben an der Börse. Aber einen Gewinn von einer Milliarde Dollar innerhalb weniger Minuten, das kommt dann doch nicht alle Tage vor. Geschafft hat dieses Kunststück ausgerechnet Warren Buffet. Sein Investment in den Cloud-Software-Spezialisten Snowflake lag wenige Minuten nach dem Handelsstart am Mittwoch mit rund einer Milliarde Dollar im Plus. Zum Handelsschluss waren es immerhin noch ansehnliche 800 Millionen Dollar Gewinn. Die Aktie von Snowflake ...

