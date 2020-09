Corona-Update - in einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 8,75%-Anleihe der MRG Finance UK plc ("Monaco Resources"; WKN A2RTQH) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als "attraktiv (positiver Ausblick)" mit 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Die in den letzten Jahren eingeleiteten Maßnahmen der Gruppe führen laut KFM-Analysten zur Expansion der Geschäftstätigkeit und zu einer Stärkung der Marktposition. Die Umsatzsteigerungen konnten dabei weitgehend unabhängig von der teilweise volatilen Entwicklung der Rohstoffpreise und auch während der Coronakrise erreicht werden. Die Wertschöpfungstiefe wird durch den Aufbau von eigenen Produktionskapazitäten und Rohstoffressourcen zudem sukzessive erhöht, so die Analysten in ihrem Fazit, die auch aufgrund der attraktiven Anleihen-Rendite 4,5 von 5 Sternen vergeben.

INFO: Die Monaco Resources Group ist im Wesentlichen als Dienstleister in fünf Geschäftsfeldern weltweit in 50 Ländern aktiv. Neben dem Handel und der Produktion von Stahl- und Nichteisen-Produkten hat sich die Gruppe auf Logistik und Agraraktivitäten spezialisiert. Darüber hinaus ist die Gruppe auf dem Energiesektor tätig und bietet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...