Wien (www.fondscheck.de) - Was die Besetzung seiner Führungsetage angeht, plant die US-Gesellschaft Wellington Management, mit verwalteten Assets von über einer Billion US-Dollar einer der größten Vermögensverwalter der Welt, weit voraus, so die Experten von "FONDS professionell".Wie das Haus vor kurzem bekannt gegeben habe, werde der aktuelle Chief Executive Officer, Brendan Swords, am 30. Juni 2021 aus dem Unternehmen ausscheiden. Seine Nachfolgerin werde Jean Hynes, die bereits seit 30 Jahren für Wellington arbeite. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...