Wie die Wiener Börse mitteilt, wird das Angebot im internationalen Segment global market mit heutigem Tag um 42 europäische Aktien erweitert. Darunter etwa die Aktien von Euronext (betreibt die Börsen in Amsterdam, Brüssel, Dublin, Lissabon, Oslo und Paris), CureVac, Christian Dior oder Suez. Insgesamt bietet der global market damit eine Auswahl von 717 Wertpapieren aus 26 Ländern. Der Umsatz legt heuer im Jahresverlauf um die Hälfte zu (01-08 2020: 2,12 Mrd. Euro; 01-08 2019: 1,43 Mrd. Euro). Die umsatzstärkste Aktie im global market per Ende August 2020 ist die österreichische ams (Primärnotiz in der Schweiz) mit 101,7 Mio. Euro gefolgt von Tesla (76,3 Mio. Euro) und ArcelorMittal (50,6 Mio. Euro), wie die Börse mitteilt.AMS ( ...

