Damit ist die AGRANA ab sofort 15. Indexmitglied, wie die Börse in einer Aussendung mitteilte. Der ATX Global Players umfasst jene Unternehmen des Prime-Market-Segments an der Wiener Börse, die über 20 Prozent ihres Umsatzes am Weltmarkt erzielen. Die Überprüfung der Zusammensetzung erfolgt einmal jährlich im September. Die aktuell am stärksten vertretenen Branchen im Index sind Produktionstechnik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...