(shareribs.com) London 17.09.2020 - Die Ölpreise sich am Donnerstag etwas fester und werden unterstützt von den jüngsten Lagerbestandsdaten aus den USA. Dort sind die Rohölbestände unter die Marke von 500 Mio. Barrel gesunken. Wie die Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,4 Mio. auf 496 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Benzinbestände ...

