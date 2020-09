Zürich (awp) - Die UBS geht eine Zusammenarbeit mit der kolumbianischen Boutique-Investmentbank Inverlink ein. Gemeinsam wollen sie in Kolumbien und bei ausgewählten Transaktionen in Zentralamerika und in der Karibik Dienstleistungen im Investmentbanking anbieten. Mit der Kooperation könne man die Präsenz in Lateinamerika ...

Den vollständigen Artikel lesen ...