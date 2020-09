München (ots) -Moderation: Tina HasselIm Interview: Christian Lindner Es dürfte kein einfacher Parteitag werden: Das Wahldebakel in Thüringen und nun auch noch bescheidene Ergebnisse bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen - all das lässt die FDP weiter schwächeln. In der Coronakrise drang die Partei mit eigenen Positionen kaum durch. Außerdem: Personell steht die Partei im Umbruch.Auf dem Parteitag will sich die FDP den schlechten Umfragewerten stellen. Ein neues Führungsteam um Christian Lindner soll dabei helfen: Mit Volker Wissing als designiertem Generalsekretär und dem ehemaligen Sozialdemokraten Harald Christ als Schatzmeister wollen die Liberalen vor allem ihr wirtschaftliches Profil wieder schärfen und die Partei neu aufstellen.Welchen Kurs schlägt die FDP mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 ein? Und wie will die Partei mit ihrer Kernkompetenz auf die aktuelle Wirtschafts- und Jobkrise reagieren? Kann der Abwärtstrend der Freien Demokraten mit dem Personalwechsel aufgehalten werden?Das Erste sendet den 15-minütigen "Bericht vom Parteitag der FDP" am Samstag, 19. September, um 23:40 Uhr. Als Gesprächsgast stellt sich Christian Lindner den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Marie von MallinckrodtPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation,Tel.: 030/2288-1100, E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4709649