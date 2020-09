NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Salzgitter AG von 12,20 auf 12,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Sinkende Stahlexporte aus China bedeuteten einen massiven Umbruch für die Branche, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er ist deutlich optimistischer für die Profitabilitätsentwicklung. Seine Favoriten sind ArcelorMittal, Aperam und Novolipetsk Steel./ag/ajx



ISIN: DE0006202005

