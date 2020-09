HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BBVA von 2,50 auf 2,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Eine weitere Konsolidierung des spanischen Bankensektors sei wahrscheinlich, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Eine Übernahme von Sabadell wäre sowohl für BBVA als auch für Santander strategisch sinnvoll. Ein solcher Schritt werde aber erschwert durch deren Kapitalausstattung./mf/tih



ISIN: ES0113211835

