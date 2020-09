Mainz (ots) - Frei nach den Romanen der dänischen Autorin Anna Grue: Ab Sonntag, 20. September 2020, 22.15 Uhr, zeigt das ZDF vier Folgen der Krimireihe "Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle" mit Peter Mygind, Laura Drasbæk und André Babikian in den Hauptrollen. Die ZDF-Koproduktion, die Regisseur Kenneth Kainz und Carsten Myllerup nach dem Konzept von Head-Autorin Lolita Bellstar inszenierte, steht ab dem Tag der TV-Ausstrahlung mit allen Folgen drei Monate lang in der ZDFmediathek zur Verfügung.Dan Sommerdahl (Peter Mygind) ist Polizist in Helsingør, der Stadt, in der er aufgewachsen ist. Seine Frau Marianne (Laura Drasbæk) kennt er, ebenso wie seinen besten Freund Flemming Torp (André Babikian), seit der gemeinsamen Schulzeit. Heute sind sie Kollegen in der gleichen Polizeistation - Dan und Flemming als Kommissare, Marianne als Chefforensikerin. Als eingespieltes und erfahrenes Ermittlerteam haben sie auch immer wieder mit privaten Widrigkeiten zu kämpfen. So nimmt gleich in der ersten Folge "Die Tote am Strand" der 25. Hochzeitstag von Dan und Marianne ein abruptes Ende: Eine Frauenleiche wird am Strand von Helsingør gefunden. Die Tote hatte nur wenige Wochen zuvor ein Kind zur Welt gebracht. Von dem Neugeborenen fehlt jede Spur, und dem Team bleibt nicht viel Zeit, das Baby zu retten.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und https://presseportal.zdf.de/presse/dansommerdahlPressemappe zu "Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle":https://presseportal.zdf.de/pm/dan-sommerdahl-toedliche-idylle/ Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4709700