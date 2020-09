Bewegung in Wolfsburg: Für die Sportwagen-Luxusmarke Bugatti soll es im Volkswagen-Konzern einem Medienbericht zufolge Verkaufspläne geben. Gestern wurde bereits spekuliert, dass der Autobauer zudem den Wiedereinstieg in die Autovermietung überdenkt - und sich dazu beim Mobilitätsdienstleister Sixt beteiligen will.Im Rahmen einer Strukturreform waren die Luxusmarken Bugatti, Bentley und Porsche im größten Autokonzern der Welt in die Untergruppe "Super Premium" eingegliedert worden. Die "Premium"-Gruppe ...

