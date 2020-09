Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve stellt Anleger auf eine lange Niedrigzins-Phase ein, so die Experten von "FONDS professionell".Ihre Prognosen für Wirtschaft und Arbeitslosenquote würden aber besser ausfallen als gedacht.Der Leitzins in den USA bleibe vorerst niedrig. Die US-Notenbank Federal Reserve (FED) wolle das Zinsniveau voraussichtlich bis Ende 2023 bei nahezu Null belassen. Zudem wollten die Währungshüter ihr Ankaufprogramm bis auf Weiteres im aktuellen Tempo fortsetzen. Das habe FED-Chef Jerome Powell am Mittwoch im Anschluss an die Sitzung des Zinsausschusses bekanntgegeben, berichte das "Handelsblatt". ...

