München (ots) - ProSiebenSat.1-Managerin Annette Kümmel ist neue Vorsitzende des Verbands Privater Medien (VAUNET) - Siegfried Schneider, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), gratuliert:



"Mit Annette Kümmel steht eine ausgemachte Expertin der Branche an der Spitze des VAUNET, die am Medienstandort Bayern verwurzelt ist. Die Landeszentrale setzt darauf, dass sie Bedeutung und Potenzial des Standorts auch in bundesweiten Diskussionen zur künftigen Gestaltung und Entwicklung privater Medien in der digitalen Welt einbringt."



