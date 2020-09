Exton, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Liberty Global, Midco, Millicom, Rogers, Shaw und NCTC sponsern das digitale SpitzeneventVor dem Hintergrund der Eröffnung der virtuellen SCTE-ISBE Cable-Tec Expo® in weniger als einem Monat haben internationale Kabel-MSOs und -Unternehmen Sponsorengelder bereitgestellt, um sicherzustellen, dass die volldigitale Veranstaltung ein möglichst breites Publikum erreicht.Liberty Global in Europa, Midco in den USA, Millicom in Lateinamerika und Rogers und Shaw in Kanada sowie die National Cable Television Cooperative sind Sponsoren der Teilnehmerregistrierung für die vom 12. bis 15. Oktober stattfindende Veranstaltung. Charter Communications, Comcast, Cox Communications und die SCTE Foundation hatten zuvor Sponsorengelder bereitgestellt, um das virtuelle Erlebnis der Cable-Tec Expo für alle Teilnehmer kostenlos anbieten zu können.Das virtuelle Format ermöglicht es Hunderttausenden von Kabelfachleuten sowie Technologen, Studierenden und anderen Zielgruppen weltweit, von zu Hause und vom Büro aus am Spitzenevent der Branche teilzunehmen. Zu den Highlights gehört eine Eröffnungspräsentation der bahnbrechenden Technologieentwicklungen, 40 Workshops im Rahmen des Fall Technical Forum mit 119 Präsentationen sowie visionäre Reden vieler hochrangiger Führungskräfte der Branche, darunter Michael Powell, Präsident und CEO von NCTA - the Internet & Television Association; Tom Rutledge, Vorsitzender und CEO von Charter Communications; Dave Watson, Präsident und CEO von Comcast Cable sowie Mike Fries, CEO und stellvertretender Vorsitzender von Liberty Global."Auch wenn wir alle das gemeinschaftliche Arbeiten und die Geselligkeit der Live-Veranstaltungen vermissen werden, bietet das virtuelle Austragen der Cable-Tec Expo zwei großartige Möglichkeiten: reichhaltige Bildungsinhalte mit einem weltweiten Publikum zu teilen und neuen potenziellen Teilnehmern die Bedeutung der Expo zu demonstrieren", erklärte Mark Dzuban, Präsident und CEO von SCTE-ISBE. "Wir danken allen unseren Sponsoren für ihren Beitrag zu dieser historischen Version der Expo 2020 und freuen uns darauf, uns nächstes Mal vor Ort wiederzutreffen, wenn die Cable-Tec Expo vom 11. bis 14. Oktober 2021 in Atlanta stattfindet."Visionäre Einblicke, technische Innovation und gemeinsames Lernen sind nach wie vor die Eckpfeiler der jährlich stattfindenden Veranstaltung, bei der die Teilnehmer in diesem Jahr aufgefordert werden, sich die Möglichkeiten für die Zukunft der Konnektivität auszumalen ("Imagine the Possibilities"). Neben dem Fall Technical Forum und der Eröffnungssitzung bietet die virtuelle Cable-Tec Expo unter anderem eine Schulungs- und Entwicklungsveranstaltung, zukunftsorientierte Präsentationen in der Imagine Zone, eine interaktive Ausstellergalerie und die jährliche SCTE-ISBE-Preisverleihung. Die Expo 2020 wird von Ed Marchetti, Senior Vice President of Operations bei Comcast, und Tom Monaghan, Senior Vice President für Field Operations bei Charter Communications, gemeinsam geleitet.Informationen zurSCTE-ISBE Cable-Tec Expo(R)Die SCTE-ISBE Cable-Tec Expo (R), die größte Messe für Kabeltelekommunikation und -technologie in Amerika, ist branchenweit und darüber hinaus als herausragender Treffpunkt für Vordenker, technische Innovationen und Geschäftsabschlüsse im Breitband-Telekommunikationssektor bekannt. Keine andere Branchenveranstaltung bringt Inhalts- und Dienstleister, Technologiepartner, Branchenexperten und Innovatoren aller Ebenen zusammen, um gemeinsam zu lernen, sich zu vernetzen und die Zukunft der Konnektivität zu gestalten. Weitere Informationen unter expo.scte.org.Informationen zu SCTE-ISBESCTE-ISBE stellt bereits heute die Weichen für die Zukunft der Konnektivität. Dank seiner technologische Spitzenstellung und den Innovationen in der Kabelbranche sorgt SCTE-ISBE für eine besser vernetzte Welt. Als gemeinnützige Mitgliedsorganisation bringt SCTE-ISBE die Mitgliedsunternehmen voran, indem junge Mitarbeiter kontinuierlich geschult und Führungskräfte in die wichtigen Gespräche einbezogen werden. In Zusammenarbeit mit Cable Labs® und NCTA arbeitet SCTE-ISBE an der Zukunft der 10G-Technologie und nutzt sein Know-how für die beschleunigte Entwicklung und den Einsatz von Technologie. SCTE-ISBE ist die treibende Kraft hinter der jährlich stattfindenden SCTE-ISBE Cable-Tec Expo®, der größten Messe für Kabeltelekommunikation und -technologie in Amerika. Mehr unter www.scte.org.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1091336/SCTE_ISBE_Cable_Expo_2020_logo.jpgPressekontakt:press@scte.orgOriginal-Content von: Society of Cable Telecommunications Engineers (SCTE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148382/4709738