Energiekontor ist ein Parade-Beispiel. Wir haben früh gesehen, dass bei diesem Investment das Chance/Risiko-Verhältnis außergewöhnlich attraktiv daherkommt. Schon Ende des vergangenen Jahres hatten wir angesichts der glänzenden Aussichten zum Einstieg geraten. Das Warten hat sich gelohnt. Die Aktie war in der jüngeren Vergangenheit einer der Top-Performer am deutschen Aktienmarkt. Aktuelle Rendite: 70 Prozent. Allein in den vergangenen drei Monaten zog es den Kurs um 45 Prozent nach oben. Auch im kommenden Jahr wird das Thema Erneuerbare Energien heiß bleiben. Kein Grund zum Ausstieg.



Stefan Schmidbauer | Bernecker Börsenkompass



Unsere Welt dreht und verändert sich. Die Finanzmärkte wandeln sich ebenfalls. In dieser neuen Anlagewelt braucht es neue Börsenbriefe: kompakt, verständlich, renditestark. Alle Einschätzungen und Empfehlungen werden von der Redaktion börsentäglich digital aufbereitet und sind damit jederzeit auf Ihrem Smartphone oder Tablet verfügbar. Mit dem Bernecker Börsenkompass behalten Sie den Durchblick und haben immer die rentabelsten Investments im Depot.



Jetzt informieren und kostenlos testen: www.bernecker-boersenkompass.de

APPLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de