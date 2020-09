Nicht nur die Forschung an Corona-Impfstoffen läuft auf Hochtouren, sondern auch die Suche nach einem wirksamen Medikament gegen schwere Covid-19-Pneumonien. Eine Hoffnung aus Deutschland ist InflaRx aus Jena. Das Biotech-Unternehmen hat in dieser Woche den Beginn des Phase-3-Teils der Covid-Studie bekanntgegeben und sich personell verstärkt.Demnach hat InflaRx den ersten Standort für die Patientenrekrutierung in den Niederlanden initiiert. Zudem wurde der Start der entscheidenden Covid-Studie in ...

