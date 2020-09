Spezialisierter Anbieter von Lösungen zur Geräteerkennung entscheidet sich für branchenführende IP-Intelligence-Technologie und baut so sein globales Produktangebot weiter aus.

Digital Element, der globale Anbieter für IP-Geolokationsdaten und -dienste, gab heute die Integration seiner GeoMprint-Standorttechnologie mit der Datenpipeline von 51Degrees für Bestands- und Neukunden bekannt.

Die Plattform von 51Degrees wird von Anzeigentechnologie-Unternehmen, Marken, Publishern, eCommerce-Unternehmen, Digitalagenturen und Content-Management-Systemen genutzt. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Erkenntnisse zu Nutzerpräferenzen und gerätespezifischem Verhalten auf effektive Weise bereitzustellen und es anderen Unternehmen zu ermöglichen, zielgerichtete Anzeigen zu schalten, Webinhalte anzupassen, Betrug zu vermeiden und die Nutzererfahrung zu verbessern unabhängig vom jeweiligen Gerät oder Standort. Durch die Integration mit Digital Element ist 51Degrees in der Lage, seine Reichweite und sein bestehende Angebot zu erweitern und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Inhalte und Anzeigenausrichtung standortbezogen zu optimieren.

GeoMprint ist eine Lösung zur inversen Geokodierung (auch "Reverse Geocoding") von Digital Element, bei der Rohdaten zu Längen- und Breitengraden aus dem mobilen Traffic als Standortkoordinaten genutzt und in hilfreiche geografische Informationen umgewandelt werden wie etwa die Postleitzahl, das Land, die Stadt und die Region. Bevor die inverse Geokodierung möglich wurde, konnten standortbasierte, aktivierte Dienste lediglich Koordinaten in Form von Zahlen und Kommastellen liefern, doch dank GeoMprint lassen sich mittels dieser Koordinaten kontextuell und lokal relevantere Anzeigen und Inhalte für mobile Interaktionen unterwegs bereitstellen.

"Wir freuen uns, dass wir die GeoMprint-Standortlösung von Digital Element zur Einführung unserer neuen Echtzeit-Datenpipeline integrieren konnten. Digitalexperten können die Standortdaten für Analysezwecke, für die Adressenortung und für Targeting-Systeme nutzen", so James Roswell, CEO und Gründer von 51Degrees. "Die Einrichtung über die kostenlosen Testoptionen dauert nur wenige Minuten. Dank der freizügigen Open-Source-APIs sind Verbesserungen und Audits ein Leichtes."

"Wir freuen uns, dass die Kunden von 51Degrees nun unmittelbar von dieser Zusammenarbeit profitieren können. Mit dieser langfristigen Partnerschaft branchenführender Lösungen von spezialisierten Anbietern wird eine Lücke geschlossen, indem ein Gesamtpaket für bestehende und künftige Kunden geboten wird", erläutert Charlie Johnson, Vizepräsident, Vereinigtes Königreich und Irland, Digital Element. "51 Degrees ist für seine hochwertige Geräteerkennung bekannt. In Kombination mit den aussagekräftigen geografischen und Verbindungsdaten von GeoMprint, die eine einzigartige Genauigkeit und Verlässlichkeit gewährleisten, wird die Lösung von 51Degrees nicht nur ergänzt, sondern das existierende Angebot des Unternehmens auf dem Markt erweitert."

GeoMprint wird ab heute als Testversion und zum Kauf von 51Degrees zur Verfügung gestellt.

Über Digital Element

Seit 1999 bietet Digital Element globale Geolokationsdaten und -dienste an, die Online-Initiativen zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort relevant machen und mit Kontextinformationen anreichern von Desktops bis hin zu mobilen Geräten. Die patentierte Technologie des Unternehmens wurde zertifiziert und akkreditiert, um Echtzeitzugriff auf genaue und zuverlässige Standortinformationen zu ermöglichen, ohne in die Privatsphäre der Internetnutzer einzudringen. Seit fast zwei Jahrzehnten vertrauen viele der weltweit größten Websites, Marken, Sicherheitsunternehmen, Werbenetzwerke, Social-Media-Plattformen und Publisher von mobilen Inhalten der Technologie von Digital Element, um Werbung gezielt zu platzieren, Inhalte zu lokalisieren, Analysen zu verbessern und Inhaltsrechte zu verwalten sowie Betrug zu erkennen und zu verhindern.

Besuchen Sie http://www.digitalelement.com für weitere Informationen darüber, wie Sie die Power des Standorts in die Online-Welt einbringen. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @DigitalElement und liken Sie uns auf Facebook.

Digital Element mit Sitz in Atlanta und London ist ein Geschäftsbereich von Digital Envoy Inc.

Über 51Degrees

51Degrees wurde 2010 im Vereinigten Königreich gegründet und ist die einzige kommerzielle Open-Source-Lösung zur Geräteerkennung auf dem Markt. Führende Unternehmen in der Anzeigentechnologie, Publisher, Content- Management-Plattformen, Digitalagenturen sowie über 1,5 Millionen* Websites, darunter globale Marken wie eBay, Sitecore, Opentext, Tencent and HSBC, vertrauen auf 51Degrees.

Besuchen Sie https://51degrees.com/ für weitere Informationen.

*Zahlenangabe nach Stand des Veröffentlichungszeitpunkts.

