Sony hat die neue Playstation 5 vorgestellt und damit viele Gamer begeistert. Doch in Sachen Vorbestellungen lief nicht alles rund. Die neue Playstation 5 von Sony ist da. Sie kostet in Deutschland mit Laufwerk 499 Euro und in der rein digitalen Version 399 Euro. Im Handel zu kaufen gibt es sie ab dem 19. November 2020. Im Zuge eines online gestreamten Events gab Sony am 16. September weitere Infos zur neuen Konsole bekannt. Die Frage, ab wenn denn Vorbestellungen für die neue Konsole möglich sein würden, ließ der Hersteller...

