Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Anleger müssen sich auf einen schwierigen Start an der Wall Street einstellen. Vorbörslich sind die US-Indizes deutlich unter Druck. Bereits gestern waren die US-Börsen im Laufe des Handelstages massiv auf Tauschstation gegangen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Facebook, Spotify, Apple, Oracle, Sony, Microsoft, Snowflake, Ant Financial, JD Digits und Waterdrop. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.