Einem Bericht des Manager-Magazins zufolge plant der Wolfsburger Autobauer mit einem Anteil von rund 15 Prozent einen Einstieg bei Sixt. Ziel einer Beteiligung sei es künftig bei Mobilitätskonzepten gemeinsame Sache zu machen. Weil die Sixt-Familie ihre Anteile jedoch behalten wolle, soll der Autovermieter nun eine Kapitalerhöhung vorbereiten. Laut dem Magazin steht ein Bündnis mit Sixt bei den Wolfsburgern schon länger auf der Watchlist.

Geschadet hat es dem Wertpapier von Sixt jedenfalls nicht, in dieser Woche konnte die Aktie direkt an ihre Junihochs um 84,25 Euro zulegen. Aber nur ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau eröffnet weiteres Kurspotenzial zurück an den mittelfristigen Abwärtstrend. ...

