Bis zum Mittag gibt der deutsche Leitindex 0,7% auf 13.160 Punkte ab. Damit schließt sich der DAX den US-Indizes an, die sich wenig begeistert von den Ergebnissen der Sitzung der US-Notenbank gezeigt hatten. Diese hatte gestern Abend verkündet, voraussichtlich bis zum Jahr 2023 am niedrigen Zinsniveau festzuhalten und die Wertpapierkäufe fortzuführen. BioNTech und Grenke steigen Als weiterhin meistgehandelte Aktie in Stuttgart erholt sich Grenke heute um 13,5%. Am Vormittag hatten Vorstand und Aufsichtsrat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...