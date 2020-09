… Produktionsstandorts von NOVARTIS. Der deutsche Impfstoffentwickler übernimmt von den Schweizern eine komplette Produktionsstätte und sichert sich damit seinen weltweit größten Standort. Die Umsetzung ist für das vierte Quartal vorgesehen. Die Belegschaft wird ebenfalls komplett übernommen, um künftig den COVID-19-Impfstoffkandidaten BNT162 zu produzieren, nach behördlicher Zulassung.



"Das Werk beinhaltet hochmoderne Produktionsanlagen für die Herstellung rekombinanter Proteine und bietet Platz für Erweiterungen," teilt NOVARTIS heute mit.



Die BIONTECH-Aktie befindet sich weiterhin im volatilen Aufwärtstrend. Am 11. Oktober 2019 hatte das deutsche Unternehmen per ADR den Nasdaq-Start hingelegt, gegenüber dem Emissionspreis von 15,00 $ gelang rund eine Vervierfachung sowie ein doppeltes Allzeithoch bei 105 $ (16. März und 20. Juli). Im frühen US-Handel 67,00 $ (+ 1,7 %).



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



